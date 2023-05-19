В Волгоградской области ожидается резкое похолодание до +3 градусов

В отдельных районах возможны грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Неожиданное похолодание грядет в Волгоградскую область на предстоящих выходных. 20 и 21 мая ожидается дождь с грозами и шквалистым ветром. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

Так, в субботу, 20 мая, в ночью в регионе возможны небольшие осадки, а столбик термометра опустится до +3 градусов. В северо-западных районах грозы, дожди. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, днем погода улучшится и температура поднимется до +23…+28 градусов.

В областной столице в субботу осадков не ожидают, в ночное время температура составит +11…+13 градусов, днем столбик термометра поднимется до +25 … +27.

А вот в воскресенье, 21 мая, синоптики заверяют, что осадков в регионе ночью не предвидится, днем возможны кратковременные дожди с грозами. В ночное время температура опустится до +10…+15 °C, но в отдельных районах возможно до +5…+10 °C. Днем потеплеет до +22…+27 °C.

В Волгограде осадков не ожиадется. Ночью на термометре будет +13…+15 , дневная температура составит +23…+25 градусов.