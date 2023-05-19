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НовостиОбщество19 мая 2023 11:12

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке к летнему сезону

Особое внимание уделено обеспечению пожарной безопасности
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Места для купания должны появиться во всех районах

Места для купания должны появиться во всех районах

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров потребовал усилить меры пожарной безопасности, а также обеспечить подготовку пляжей и детских оздоровительных лагерей. Такие задачи поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе выездного заседания комиссии, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию области.

В первую очередь губернатор потребовал усилить профилактическую и разъяснительную работу с населением об опасности пользования огнем на открытом воздухе, уделить особое внимание обеспечению пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей, туристических баз и баз отдыха, а также обеспечить подготовку к началу купального сезона во всех районах области.

Все задачи должны быть выполнены во взаимодействии с ГУ МЧС России, ГУ МВД, а также другими профильными территориальными подразделениями федеральных органов власти, сказал глава региона в ходе заседания.