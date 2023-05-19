Волгоградка перевела телефонным мошенникам более 5 млн рублей

Полиция ищет преступников. Фото: Александр ПАНОВ

В Волгограде 76-летняя пенсионерка лишилась всех сбережений, поверив телефонным мошенникам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, волгоградка перевела аферистам более 5 миллионов рублей. По словам потерпевшей, около двух месяцев назад ей стали звонить неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности Центрального Банка и правоохранителями.

Женщину перепугали, что на нее пытаются оформить большой кредит и убедили перевести деньги со счета, который не является безопасным, на другой счет.

- В общей сложности пенсионерка перечислила через банкоматы на указанные мошенниками счета 5,4 млн рублей, часть из которых она взяла в кредит, - уточнили в полиции региона.

Волгоградцев призывают быть бдительными во время телефонного разговора в неизвестными. Также следует обращать внимание на пенсионеров у банкоматов, которые по такой же схеме могут переводить средства преступникам.