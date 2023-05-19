Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье19 мая 2023 6:40

В Волгоградской области санитарные врачи проверили пункты размещения беженцев с Донбасса

Роспотребнадзор оценил условия для проживания в шести пунктах
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Роспотребнадзор контролирует пункты временного размещения беженцев

Роспотребнадзор контролирует пункты временного размещения беженцев

Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор в Волгограде и области контролирует санитарно-эпидемиологическую обстановку в пунктах временного размещения беженцев с ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Проверки санитарных врачей нацелены на недопущение возникновения инфекционных болезней. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве, под контролем Управления находятся 6 пунктов временного размещения.

Отмечается, что беженцы обеспечены питьевой и горячей водой из централизованных систем, организовано горячее питание в столовых, а также для детей до одного года. В пунктах контролируют микроклимат, исследуются пробы горячей и холодной воды, продуктов.

О санитарно-эпидемиологических нарушения в пунктах временного размещения беженцев с Донбасса не сообщается.