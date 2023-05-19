«Ситиматик-Волгоград»: с начала года почти 4,5 тысячи жителей региона перешли на электронные квитанции за услугу по обращению с ТКО

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Жители Волгограда и области поэтапно наращивают активность по переходу на оплату услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в электронном варианте.

Так, например, в январе 2023 г. жителям региона было направлено 90 614 квитанций (49309 – по г. Волгограду, 41 305 – по области).

В весенние месяцы статистика увеличилась – в марте было направлено: 93 486 шт. (50 652 – по г. Волгограду, 42 834 – по области), в апреле было направлено: 95 019 шт. (51 327 – по г. Волгограду, 43 692 – по области).

Таким образом, с января 2023 г. количество платежных документов в электронном виде увеличилось на 4405, из них: на 2018 – по г. Волгограду, на 2387 – по области. По сравнению с началом пришлого года количество электронных платежных увеличилось более чем на 30 000 шт.

Напомним, что для жителей, проживающих на территории области (кроме г. Волгограда) действует акция регионального оператора по обращению с ТКО «С электронной квитанцией – без пени». Суть акции заключается в том, что при регистрации в личном кабинете «МОЙМРЦ34» и выборе способа доставки квитанции по электронной почте, ООО «Ситиматик-Волгоград» не начислит пени при просрочке платежа до конца 2023 года. Для потребителей прекращение начисления пени будет осуществляться с момента обращения за переводом на электронный платежный документ и возобновится с момента отказа от получения перевода в электронном виде (в пределах сроков проведения акции).

Почему стоит перейти на электронную квитанцию:

1. При оплате такой квитанции онлайн, деньги моментально зачисляются на лицевой счет.

2. Это надежно и безопасно – её никто не вынет из почтового ящика, не увидит персональные данные, такая квитанция не потеряется, она не испортится со временем и будет надежно храниться в вашей электронной почте или компьютере. Такая цифровая квитанция является законным документом, который, в отличии от бумажного варианта, принимается в качестве доказательства в суде.

3. Это оперативно и удобно – квитанция приходит раньше бумажной, она доступна в любое время, в любом месте, на любом устройстве: компьютере, планшете или смартфоне. При необходимости её всегда можно распечатать. Чтобы оплатить такую квитанцию, не нужно выходить из дома. Для удобства можно создать отдельную электронную почту для получения квитанций от разных поставщиков коммунальных услуг. На таком электронном почтовом ящике квитанции не затеряются в потоке поступающей информации.

4. Такой способ получения квитанций – это забота о близких, ведь можно оплачивать счета родителей, бабушек и дедушек.

5. Отказ от бумажной квитанции – значительный вклад в экологию и сохранение лесов.

Подписаться на получение электронной квитанции от «Ситиматик-Волгоград» можно в личном кабинете на сайте нашего партнера ООО «Межрегиональный расчетный центр» по ссылке.

В настоящее время личным кабинетом уже активно пользуются 17510 жителей нашей области. С его помощью можно не только подписаться на электронный платежный документ, но и знакомиться с историей начислений и платежей по услуге, скачивать квитанции за прошлые периоды (с момента открытия личного кабинета), писать обращения и подавать заявления, получать справки об отсутствии задолженности и производить оплату услуг.

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