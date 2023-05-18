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НовостиОбщество18 мая 2023 16:06

В Волгоградской области обнаружена загрязненная нефтью почва

После лабораторных исследований, нарушителю придется выплатить штраф
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Лаборатории вынесут вердикт, после чего компании будет выписан штраф

Лаборатории вынесут вердикт, после чего компании будет выписан штраф

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Островском сельском поселении Даниловского района Волгоградской области обнаружена загрязненная нефтепродуктами почва. Неподалеку от этого места расположена скважина №74 Котовского месторождения, о чем сообщает Росприроднадзор.

Инспекторы Службы установили, что объект загрязняющий почву эксплуатируется компанией «Ритэк». Специалисты лаборатории отобрали пробы почвы и провели измерения площади разлива.

По результатам лабораторных исследований будет рассчитана сумма ущерба, который будет предъявлен предприятию, которое в дальнейшем придется не только устранить нарушение, но и выплатить штраф.