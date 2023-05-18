В Волгоградской области обнаружена загрязненная нефтью почва

Лаборатории вынесут вердикт, после чего компании будет выписан штраф Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Островском сельском поселении Даниловского района Волгоградской области обнаружена загрязненная нефтепродуктами почва. Неподалеку от этого места расположена скважина №74 Котовского месторождения, о чем сообщает Росприроднадзор.

Инспекторы Службы установили, что объект загрязняющий почву эксплуатируется компанией «Ритэк». Специалисты лаборатории отобрали пробы почвы и провели измерения площади разлива.

По результатам лабораторных исследований будет рассчитана сумма ущерба, который будет предъявлен предприятию, которое в дальнейшем придется не только устранить нарушение, но и выплатить штраф.