В Волгограде 18 мая без электричества останутся 4 района

В четырех районах Волгограда в пятницу не будет электричества Фото: Эдуард Пальгунов

Часть Волгограда в пятницу будет обесточена. Из-за плановых ремонта и профилактики электрооборудования в городе ожидаются отключения электричества. Частично 18 мая без света останутся 4 района областного центра. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском, Дзержинском, Советском и Красноармейском районах.

Тракторозаводский район: с 9.00 до 13.00 - ул. Ополченская, 9, 11, ул. 95-й Гвардейской Дивизии, 10.

Дзержинский район: с 9.00 до 16.00 - ул. Краснополянская, 14а, 26а.

Советский район: с 9.00 до 13.00 - ул. Михаила Пассара, 19-35, 28-42, 31а, 31б, ул. Мочалова, 18-36, 18а, 27-47, ул. Хрюкина, 26-46, 27-45, ул. Полухина, 80-88, ул. Коганова, 75-95, ул. Дарвина, 22, 24, 25, 27. С 9.00 до 17.00 - ул. Пионерская, 100-110, 101-105, 103а, ул. Горьковская, 100, 102, 104а, 111, 112-118, 113а, 113б, 113в, 114а, 116а, 123, 125, 123а, 125а, ул. Лиховская, 100-112, 100а, 100б, 103-117, 105а, 113а, 117а, ул. Сторожевая, 103-107, 106, 106б, 106д, 108, ул. Симеизская, 102-108, 114а, 114, 115-139, 116а, 118, 119, 121, 122-130, 128б, 129а, 139а, ул. Плотницкая, 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 104а, 105, 108, 108а, 109, 110, ул. Лесозащитная, 103, 103а, 105, 109, 110, 117, ул. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3.

Красноармейский район: с 9.00 до 17.00 - ул. Перископская, 16б, 17-33, 28, ул. Караванная, 1-11, ул. Компасная, 1-13, 4-18, ул. Штурманская, 2-12, 3-13, ул. Староладожская, 1-19, 2-14.