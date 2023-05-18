В Волгоградской области полгода ищут 48-летнего мужчина с зелено-голубыми глазами

Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области вот уже полгода безуспешно пытаются найти 48-летнего Николая Нестерова, который проживал в хуторе Большой в Михайловском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел из дома 20 ноября 2022 года. В поселке его не видели, он может находиться в любом районе региона, а также в областном центре.

Николай был одет в синие джинсы. У него обычное телосложение, рост 168 сантиметров, седые волосы и зелено-голубые глаза.

Волгоградцев просят оказать помощь в поиске пропавшего. Телефоны для связи: 8-800-700-54-52 (Лиза Алерт) и 112 (экстренные службы).