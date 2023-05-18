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НовостиПроисшествия18 мая 2023 13:41

Четверых граффитистов задержали ночью 18 мая возле музея «Россия – моя история» в Волгограде

Уличным художникам светит штраф
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Молодых людей задержали поздно ночью

Молодых людей задержали поздно ночью

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четырех вандалов задержали в пойме реки Царицы прошлой ночью, 18 мая. Наряд патрульно-постовой службы Ворошиловского района Волгограда заметил возле музея «Россия – моя История» группу молодых людей, которые разрисовывали стены. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Уличных художников доставили в отдел полиции, на них составлены протоколы об административной ответственности по статье «несанкционированное нанесение надписей и рисунков». Нарушителям грозит штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.