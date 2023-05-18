Четверых граффитистов задержали ночью 18 мая возле музея «Россия – моя история» в Волгограде

Молодых людей задержали поздно ночью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четырех вандалов задержали в пойме реки Царицы прошлой ночью, 18 мая. Наряд патрульно-постовой службы Ворошиловского района Волгограда заметил возле музея «Россия – моя История» группу молодых людей, которые разрисовывали стены. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Уличных художников доставили в отдел полиции, на них составлены протоколы об административной ответственности по статье «несанкционированное нанесение надписей и рисунков». Нарушителям грозит штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.