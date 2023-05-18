Под Волгоградом глав поселений оштрафовали за игнорирование жалоб жителей

Прокуратура провела проверку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгоградской области оштрафовали чиновников, которые игнорировали заявление жителей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, проверка показала, что нарушение допустили главы Краснослободска и Кировского сельского поселения Среднеахтубинского района.

В первом случае житель пожаловался в администрацию на незаконную постройку, однако на его обращение даже не ответили. Также другой мужчина пытался привлечь внимание главы Краснослободска на убитую дорогу от хутора Старенького до Лебяжьей Поляны. Результат был такой же.

- По итогам проверки прокуратурой инициировано привлечение глав указанных муниципалитетов к административной ответственности, им назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей каждому, - уточнили в прокуратуре региона.

Также надзорное ведомство инициировало проверки по обращениям граждан.