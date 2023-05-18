В Волгограде в музее-панораме передали награды семьям погибших в СВО

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде 18 мая прошла траурная церемония по передаче награды семьям военнослужащих, которые погибли в ходе военной специальной операции на Украине. Десяти воинам были присвоены ордена Мужества посмертно. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Церемония состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы.

Ордена Мужества передали родственникам капитана Виталия Мотренникова, старшего прапорщика Александра Гончарова, старших сержантов Жаслана Мажитова, Алексея Маликова, рядовых Дмитрия Коновалова, Максима Ференца, Сергея Зверькова, Олега Казанцева, добровольцев 20-го отряда «Барс» Алексея Красноруженко и Ивана Горбузова. Семьям погибших награды вручили заместитель военного комиссара Волгоградской области полковник Фарид Хисматулин и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.