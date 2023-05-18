В середине мая в Волгоградский области капуста резко подскочила в цене на 30%

В Волгограде подорожали продукты. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Волгоградской области всего за неделю капуста выросла в цене сразу на 30%. Подорожали и другие продукты. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградстата, с 11 по 15 мая резко подскочила стоимость моркови (на 6% - 39 рублей кило), лук (4%), свекла (2%), бананы (0,4%). А также на чай (2,2%), муку (1,4%), рыбу (1,2%), свинину, сардельки и сосиски, крицу (0,6%), макароны (0,2%) и другие.

При этом есть товары, которые подешевели. Среди них маргарин (на 3,5%), яйца (2,5%), масло подсолнечное (1,3%), сливочное (0,3%). На некоторые овощи также снизились цены – огурцы и помидоры (9,4% и 4,5% соответственно), яблоки (0,1%).,

Добавим, что специалисты Волгоградстат проводят еженедельный мониторинг цен.