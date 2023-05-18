В Волгоградской области средний размер взятки составил почти 125 тыс. рублей

Волгоградцы не стесняются предлагать крупные суммы ради собственной выгоды Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгоградской области правоохранительные органы выяснили, какую сумму в среднем готовы отдать за коррупцию. Исследования показали, что средний размер взятки в регионе составил 124,8 тысяч рублей, как сообщает сайт volograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

- Выявлено 42 факта получения взятки, 156 — ее дачи, 124 факта посредничества во взяточничестве, всего сотрудникам полиции удалось пресечь 336 преступлений против госвласти, интересов государственной и муниципальных служб, - сообщают в главке.

Только с начала 2023 года в регионе было выявлено 1248 преступлений экономической и коррупционной направленностей. Коррупционеры нанесли ущерб в размере 318 468 рублей.