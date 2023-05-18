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НовостиПроисшествия18 мая 2023 12:07

В Волгоградской области средний размер взятки составил почти 125 тыс. рублей

Такие исследования приводят правоохранительные органы области
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волгоградцы не стесняются предлагать крупные суммы ради собственной выгоды

Волгоградцы не стесняются предлагать крупные суммы ради собственной выгоды

Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгоградской области правоохранительные органы выяснили, какую сумму в среднем готовы отдать за коррупцию. Исследования показали, что средний размер взятки в регионе составил 124,8 тысяч рублей, как сообщает сайт volograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

- Выявлено 42 факта получения взятки, 156 — ее дачи, 124 факта посредничества во взяточничестве, всего сотрудникам полиции удалось пресечь 336 преступлений против госвласти, интересов государственной и муниципальных служб, - сообщают в главке.

Только с начала 2023 года в регионе было выявлено 1248 преступлений экономической и коррупционной направленностей. Коррупционеры нанесли ущерб в размере 318 468 рублей.