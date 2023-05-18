С начала 2023 года в Волгоградской области 12 человек заразились корью

Спасти от коварной болезни может прививка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области с начала 2023 года зафиксировано рекордное количество больных корью – 12 человек. Такое число заболевших было выявлено в регионе впервые за несколько лет, при чем чаще всего заражаются опасной инфекцией дети, о чем сайту volgograd.kp.ru сообщили в Облздраве.

По информации комитета здравоохранения, подхватить корь могут 9 из 10 человек. Передается инфекция при контакте с больным, а также воздушно-капельным путём. Основные симптомы болезни: лихорадка, повышение температуры до 40 градусов, кашель, насморк, конъюнктивит, пятна и сыпь. После выздоровления возможны осложнения в области дыхательной, пищеварительной и нервной систем.

Единственный действенный метод лечения – это пройти бесплатную вакцинацию. Комплексную прививку делают дважды: в младенческом возрасте и в дошкольные годы. Однако, если в свое время по какой-либо причине не удалось пройти иммунизацию, прививку можно сделать сейчас в любом медицинском учреждении региона. На сегодняшний день, по заверению облздрава, вакцины от кори в достаточном количестве есть во всех медучреждениям области.