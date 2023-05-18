В Волжском эвакуировали торговый центр

Кинологи не обнаружили взрывных устройств в здании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 18 мая машины экстренных и оперативных служб собрались у ТРЦ «Волгамолл» в городе Волжский Волгоградской области. По информации сайта volgograd.kp.ru, здание было срочно эвакуировано, сотрудники и посетители вышли на улицу. Очевидцы сообщили, что в ТРЦ поступили угрозы взрыва.

Однако минирование не подтвердилось. После проверки здания никаких взрывных устройств найдено не было, торгово-развлекательный центр вернулся к обычной работе.