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НовостиПроисшествия18 мая 2023 10:27

В Волжском эвакуировали торговый центр

Сотрудников и посетителей «Волгамолла» экстренно вывели на улицу
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кинологи не обнаружили взрывных устройств в здании

Кинологи не обнаружили взрывных устройств в здании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 18 мая машины экстренных и оперативных служб собрались у ТРЦ «Волгамолл» в городе Волжский Волгоградской области. По информации сайта volgograd.kp.ru, здание было срочно эвакуировано, сотрудники и посетители вышли на улицу. Очевидцы сообщили, что в ТРЦ поступили угрозы взрыва.

Однако минирование не подтвердилось. После проверки здания никаких взрывных устройств найдено не было, торгово-развлекательный центр вернулся к обычной работе.