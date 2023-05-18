«Ситиматик-Волгоград» провел выездной экологический лекторий для студентов Волжского института экономики, педагогики и права

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Выездной экоинтенсив от представителей регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) состоялся в стенах Волжского института экономики, педагогики и права. Участниками мероприятия стали студенты первых и вторых курсов юридического факультета, факультета экономики и управления и их преподаватели.

Полуторачасовое эколого-просветительское мероприятие было полностью посвящено теме «Система обращения с отходами в Волгоградской области и раздельное накопление отходов». Представители регионального оператора дали подробные разъяснения о принципах экономики замкнутого цикла и реформе обращения с отходами. Была затронута тема необходимости сокращения потребления, продемонстрировано наглядно как это можно реализовать путем формирования полезных экопривычек, осознанности покупок и продления жизни вещей. На примере Волгограда было рассказано о переходе на двухконтейнерную систему сбора отходов и правилах их складирования на контейнерных площадках, важности вторичной переработки отходов и главных правилах их раздельного сбора дома: помыть, высушить, смять, отнести в синий контейнер.

Присутствующим рассказали и показали на слайдах, как работает собственная сортировочная линия регоператора с отбором 10 полезных фракций, презентовали экопункт «Вторматик» по приему вторсырья от населения за денежное вознаграждение. Всем желающим были вручены информационные буклеты о правилах приема, ценах на вторсырье и контактах экопункта. Работа «Вторматика» вызвала большой интерес и пожелание открыть такой экопункт в городе Волжский.

В ближайшее время студенты МБОУ ВО Волжский институт экономики, педагогики и права планируют посещение корпоративного музея регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Музей не мусора – 34»

Напомним, что экспозиция центра экопросвещения доступна для самостоятельного ознакомления посетителями офиса компании «Ситиматик-Волгоград» по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40, третий этаж здания «Сбербанка».

Заявку на проведение экскурсий, экоуроков и других экологических мероприятий все желающие могут оставить на сайте регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ситиматик-Волгоград»: https://34.citymatic.ru/ в разделе «Зеленый круг», кнопка «Заявка на проведение экоуроков».

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