В Волгограде на ремонт памятника морякам Волжской флотилии выделили более 6 млн рублей

Памятник пострадал от вандалов в 2021 году Фото: Эдуард Пальгунов

Власти Волгограда объявили конкурс на определение подрядчика, который займется реставрацией братской могилы моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный Октябрь». Отремонтировать объект культурного наследия, расположенный в Краснооктябрьском районе, сможет только лицензированная организация, о чем сайту volgograd.kp.ru сообщили пресс-службе мэрии города-героя.

Согласно данным сайта Госзакупок, мэрия Волгограда готова потратить на восстановление культурного объекта 6 208 375 рублей. Победителю предстоит заменить ранее поврежденную часть бронзовой фигуры, привести в порядок облицовку постамента и мемориальные надписи, а также озеленить территорию.

Напомним, что в 2021 году памятник пострадал от набегов вандалов, которые срезали его часть - около двух квадратных метров цветного металла и хотели сдать в металлолом.