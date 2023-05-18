Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2023 9:17

Волгоградец оформил кредит в размере 100 тысяч рублей на умершую мать

На мошенника возбуждено уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция возбудила уголовное дело.

Полиция возбудила уголовное дело.

Фото: Александр ПАНОВ

Житель Волгоградской области оформил кредит на умершую мать, но сотрудники банка помогли полиции разоблачить мошенника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 30-летний мужчина из Котельниково после кончины родственницы решил взять займа на ее имя в размере 100 тысяч рублей. Когда он перестал вносить ежемесячные платежи, афера раскрылась.

- Деньги мужчина нескольким транзакциями перевел на свой счет, а также сожительницы, после чего потратил, - уточнили в ведомстве.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Ему грозит тюрьма.