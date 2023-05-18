Под Волгоградом виновнику смертельного ДТП дали 6 лет колонии

Фото предоставлено областной прокуратурой.

Палласовский районный суд Волгограда вынес приговор 42-летнему виновнику смертельного ДТП, в котором погиб 49-летний мужчина. Ему дали 6 лет колонии-поселении. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, авария произошла в декабре прошлого года на трассе в сторону поселка Венгеловка (Быково- Эльтон). Осужденный ехал за рулем «Лады Гранты» и на скорости 110 километров в час выехал на полосу встречного движения. Машина перевернулась.

- В ДТП пострадали пассажиры автомобиля - здоровью супруги водителя и их знакомой причинен тяжкий вред. От полученных травм 49-летняя знакомая впоследствии скончалась. Вину в содеянном подсудимый полностью признал, - уточнили в ведомстве.

Помимо тюремного заключения мужчину лишили водительских прав на три года. Приговор еще не вступил в законную силу.