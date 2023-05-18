В Волгоградской области в сгоревшем доме погиб 64-летний мужчина

Пожар произошел вечером в среду Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Вечером 17 мая в Дубовском районе Волгоградской области в пожаре погиб мужчина. ЧП унесло жизнь 64-летнего жителя поселка Горный Балыклей. Диспетчер получил сообщение о возгорании в 19.00.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, частный дом размером 30 на 10 метров горел по всей площади. Пожарные 35-й части потушили огонь в 20.15.

После ликвидации пожара был найден мертвым 64-летний мужчина. По информации пресс-службы Следственного управления СКР по региону, погибший проживал один.

- Предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания – у кровати, где спал мужчина. Кроме термических ожогов иных видимых повреждений не обнаружено, организована проверка, - отметили в следкоме.