Бывший глава Волгоградского облсуда может возглавить Верховный суд ДНР

Николай Подкопаев после Волгограда успел поработать в Саратове и теперь возможно отправится в ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший председатель Волгоградского областного суда Николай Подкопаев претендует на пост председателя Верховного суда в Донецкой народной республике. Такие данные публикует volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт Высшей квалификационной коллегии судей России.

На днях в коллегии состоялось заседание, в ходе которого рассматривали заявления трех кандидатов на пост главы ДНР. Помимо Николая Подкопаева претендуют на должность главы Верховного суда ДНР также республиканская судья Оксана Зарицкая и экс-министр юстиции нового региона Юрий Сироватко.

Напомним, что Николай Подкопаев с 2014 года возглавлял Волгоградский областной суд, а с 2018 года стал председателем Саратовского Первого кассационного суда общей юрисдикции.