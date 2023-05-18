На юге Волгограда иномарку после тарана ВАЗа отбросило на 7-летнюю девочку

В аварии пострадала девочка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 17 мая, 7-летнюю девочку госпитализировали в больницу после ДТП. Малышка попала под колеса «Тойоты», в которую врезался «ВАЗ». Как сообщили сайту volgograd.kp.ruв пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в Советском районе в десять утра.

- 36-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21124», двигаясь задним ходом по улице Добрушина, напротив дома №1 не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на припаркованный автомобиль «Тойота Камри», - уточнили в полиции региона.

Иномарку отбросило на проходившую мимо девочку. Она получила травмы. водителей призывают соблюдать ПДД.