В Волгограде на сидевших на лавочке женщин рухнуло старое дерево, двое пострадали

Пострадавших госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Две женщины получили травмы в результате падения дерева в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы происшествия, это случилось 14 мая в на улице Морская. Волгоградки сидели у лавочки возле одного из подъездов дома №78, как внезапно на них упали старые, сухие ветви.

- Сидели спокойно, дерево упало. Подъезд завалило. Деревья не пилятся, такие у нас управляющие компании. Пока пострадавшие не появятся – дел не будет, - прокомментировал житель города-героя.

Пострадавших госпитализировали в больницу. В облздраве добавили, что женщинам 48 и 61 лет оказана медицинская помощь, они направлены на амбулаторное лечение