Роспотребнадзор предупредил волгоградцев о новой мутации коронавируса Арктур

Жителей просят соблюдать меры профилактики Фото: Олег УКЛАДОВ

18 мая Роспотребнадзор Волгоградской области рассказал жителям о новом подварианте коронавируса под названием «Арктур». Это мутация «Омикрона». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, впервые он был выявлен в Индии, затем его распространение зафиксировали в других странах, в том числе, и в России. Однако опаснее вирус не стал.

- По предварительным данным, «Арктур» может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме, - уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Мутация коронавируса не подразумевает введения строгих противоэпидемических ограничений. Волгоградцев призывают соблюдать меры профилактики, среди которых ношение масок, вакцинирование, мытье рук, соблюдение дистанции, проветривание помещений.