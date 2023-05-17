Жители Камышина требуют приструнить детей-вандалов, устроивших погром на кладбище

Страдают не только кладбище, но и располагающаяся поблизости дорога Фото: Андрей АБРАМОВ

На местном кладбище в городе Камышин Волгоградской области завелись вандалы, которые портят имущества могил, а также захламили мусором всю улицу Мурманскую в 28-м квартале. Самое интересное, что этими вредителями являются дети. Они не просто разгуливают по кладбищу, но и параллельно собирают вазы и баночки для цветов, которые стоят у надгробия, а также портят ограды. Об этом рассказали камышане в телеграм-канале «Подслушано. Камышин».

- Они бросают вазы и банки на проезжей части, из-за них дорога перекрыта, люди не могут проехать, не говоря уже о том, сколько машин поймают стёкла своими шинами. На мое простое замечание на меня обрушился шквал мата с оскорблениями, - возмутилась местная жительница.

На эту историю уже отреагировали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Камышинской полиции. Они заверили, что установили личности малолетних нарушителей, но пока, в силу возраста, не могут привлечь к ответственности, однако правоохранители пообещали принять соответствующие меры в рамках имеющихся полномочий.