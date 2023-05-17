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НовостиПроисшествия17 мая 2023 14:27

Членов межрегиональной банды оружейников задержали в Волгоградской области

Банда действовала на территории 44 субъектов РФ
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Преступников задержали.

Преступников задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ФСБ РФ вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии задержала на территории Волгоградской области членов межрегиональной банды оружейников. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в центре общественных связей ФСБ России, преступники действовали в 44 регионах страны. В подпольных мастерских они восстанавливали различное оружие, а затем продавали его.

- В результате из незаконного оборота изъято 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, - уточнили в ФСБ РФ.

Оружейники продавали пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, револьверы, детонаторы, взрывчатку, а также артиллерийские снаряды.

- Прекращена деятельность 40 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, - добавили в ведомстве. Работа в этом направлении продолжается.