Под Волгоградом КПК обмануло вдовца с маткапиталом на 450 тысяч рублей

Прокуратура провела проверку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На основании материалов проверки прокуратуры Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего владельца КПК в Городищенском районе за мошенничество с маткапиталом. Мужчина обналичил 450 тысяч рублей вдовца, который хотел купить земельный участок и построить дом для своих детей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, руководителя кооператива подозревают в нарушении статьи 159 УК РФ.

- Фактически кооперативом в договоре в качестве приобретаемого объекта недвижимости указан нерентабельный земельный участок стоимостью 10 тысяч, в то время как по документам стоимость участка превышала 450 тысяч, - уточнили в надзорном ведомстве.

Деньги украли, а мужчине достался участок, к которому нет дорог. Также там отсутствуют газоснабжение и электричество.

Расследование уголовного дела продолжается.