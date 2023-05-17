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НовостиПроисшествия17 мая 2023 12:16

В Волгоградской области 2-летняя девочка отравилась крысиным ядом

Ребенок находится в больнице
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Девочка была госпитализирована

Девочка была госпитализирована

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Даниловском районе Волгоградской области 2-летняя девочка была госпитализирована с признаками отравления. Выяснилось, что 16 мая она съела капсулу крысиного яда, находясь вместе с мамой дома в хуторе Кувшинов. Это выяснили инспекторы ПДН. Женщина не досмотрела за своей маленькой дочкой, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В Даниловском районе полицейские проводят проверку по факту отравления ребенком, - отметили в региональном Главке МВД.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.