В Волгоградской области 2-летняя девочка отравилась крысиным ядом

Девочка была госпитализирована Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Даниловском районе Волгоградской области 2-летняя девочка была госпитализирована с признаками отравления. Выяснилось, что 16 мая она съела капсулу крысиного яда, находясь вместе с мамой дома в хуторе Кувшинов. Это выяснили инспекторы ПДН. Женщина не досмотрела за своей маленькой дочкой, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В Даниловском районе полицейские проводят проверку по факту отравления ребенком, - отметили в региональном Главке МВД.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.