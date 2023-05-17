Под Волгоградом нашли 375 кило опасной свинины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области обнаружено 375 кило опасного свиного мяса, введенного в оборот. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, нарушение допустило одного из предприятий в Среднеахтубинском районе, в процессе оформления документом в системе «Меркурий», мониторинг которой регулярно проводят специалисты ведомства, ИП не указал сырье, из которого изготовлены рулька, сало, вырезка, лопатка и брюшина. Тем самым, покупателям продавали мясо неизвестного происхождения.

- По факту выявленного нарушения предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства Российской Федерации и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством, - уточнили в надзорном ведомстве.