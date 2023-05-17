Жители юга Волгограда зимой мерзли в квартирах из-за плохого утепления труб

Фото: прокуратура Волгоградской области

В Волгограде жители Кировского района направили многочисленные жалобы в прокуратуру на холод в своих квартирах прошлой зимой. После проведения проверки выяснилось, что во время отопительного сезона в ряде многоквартирных домов температура была ниже нормативов. Причиной нарушения стало отсутствие или повреждение тепловой изоляции на трубах, подающих коммунальный ресурс отопления. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

- В ряде многоквартирных домов (ул. им. генерала Шумилова – Армавирская, пер. Успенского, 18, ул.им. Кирова 133а, ул.им. З Маресевой, 5а, ул.им. Воронкова, 78, 80, 82, 82а, ул.им. Кирова, 130б, ул.им. Быстрова 84, 84а, ул.им. Козака 7, 9, 11, ул. Шумилова, 2) в период отопительного сезона температура в квартирах ниже установленных нормативов, - отметили в ведомстве.

Прокуратура направила в суд иск на ООО «Концессии Теплоснабжения», чтобы на компанию возложили обязанности провести ремонт и восстановить теплоизоляцию наружных трубопроводов. Центральный районный суд обязал концессионера восстановить коммуникации в течение двух месяцев, чтобы следующей зимой волгоградцы не мерзли в своих квартирах.