В Волгограде снова пройдет «Зацарицынская весна»

По Волгограду снова пройдут дамы в роскошных нарядах царицынских времен Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в очередной раз воссоздадут атмосферу эпохи Царицына. В городе пройдет «Зацарицынская весна», рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии. В Ворошиловском районе подготовят арт-пространство, которое будет пропитано временем прошлых веков.

В сквере Саши Филиппова будут ходить дамы в роскошных нарядах и их кавалеры, развернутся базарные потехи, свое мастерство покажут кузнецы, а шарманщики порадуют музыкой. Будет работать кукольный театр, а гости смогут попробовать чай из самовара. На «Зацарицынской весне» волгоградцев ждут мастер-классы, фотозоны, выставки ремесел, кроме того, каждый желающий сможет принять участие в поисковой экспедиции в Ворошиловском районе, чтобы попытаться найти артефакты Царицына.

«Зацарицынская весна» в сквере Саши Филиппова пройдет 19 мая с 12.00 до 15.00.