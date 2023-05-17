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НовостиОбщество17 мая 2023 9:31

Под Волгоградом суд взыскал с родителей поджегших дом подростков 2 млн

Также ответчики заплатят судебные расходы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд вынес решение.

Суд вынес решение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 мая Михайловский райсуд постановил взыскать с родителей подростков, по вине которых сгорел частный дом одного из местных жителей, ущерб в размере 2 миллионов рублей, а также затраты на экспертизу и юриста. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, инцидент случился 25 мая 2022 года на участке, где истец строил жилище.

- Установив обстоятельства причинения вреда и его размер, суд принял решение о привлечении родителей подростков к гражданской ответственности, - уточнили в пресс-службе суда.

Ответчики могут обжаловать это решение, оно еще не вступило в законную силу.