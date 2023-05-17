Ударившая током газонокосилка убила мужчину в Волгоградской области

Следователи организовали проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области 48-летний мужчина умер во дворе своего частного дома от удара током. Житель Фролово неосторожно коснулся руками оголенного провода электрической газонокосилки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова.

- На теле обнаружены телесные повреждения в виде электрометок на обеих ладонях, других телесных повреждений нет, - отметила представитель регионального СУ СКР.

Следователи организовали проверку. Известно, что ЧП произошло во Фролово на улице Дзержинского.