Под Волгоградом мужчина задушил 77-летнего отца

На подозреваемого возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Волгоградской области предъявил обвинение 49-летнему жителю Николаевского района за убийство 77-летнего отца. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление произошло 9 мая в городе Николаевск в одной из квартир дома №63. Между мужчинами произошел конфликт, который закончился страшной трагедией.

- В ходе ссоры фигурант, повалив пенсионера на пол, стал его душить, пока тот не перестал подавать признаков жизни. Осознав произошедшее, обвиняемый самостоятельно вызвал правоохранителей, - уточнили в областном СКР.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи собирают доказательства, а фигурант находится под стражей.