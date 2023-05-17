В Волгограде выпускные в школах обойдутся родителям в 12 тысяч рублей

В Волгограде подсчитали траты родителей на выпускные их детей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде и области близится к завершению учебный год. Для выпускников 2023 года скоро прозвенит «последний звонок». Было подсчитано, сколько предстоит потратить родителям к выпускным их детей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в сервисе SuperJob, выпускные в 9 классе обойдутся волгоградским мамам и папам в среднем в 10 тысяч рублей, в 11 классе – в 12 тысяч.

Расходы на 11-классников выше, чем на 9-классников. Такая тенденция по всей стране. Кроме того, больше приходится тратиться родителям девочек, чем мальчиков. Костюм для сына-девятиклассника в Волгограде в среднем стоит 9,5 тысячи рублей, для одиннадцатиклассника – 11 тысяч. Платье и прическа дочери-девятиклассницы семейному бюджету стоит 10 тысяч рублей, одиннадцатиклассницы – 12,5 тысячи.

- Средняя по России сумма сбора – 16,5 тысячи рублей, в Москве – 19 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 18 тысяч, - отметили в SuperJob.