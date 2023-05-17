В Волгоградской области лесные пожары смогут отслеживать по грозовым молниям

В Волгоградской области пожары будут отслеживать по грозовым молниям Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области впервые начнут использовать систему грозопеленгации для отслеживания грозовых молний, которые могут вызвать серьезные лесные пожары. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, диспетчеры облкомприроды смогут проводить мониторинг ситуации с помощью разработки научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета». Система покажет, где высока вероятность возникновения природных ЧП из-за молниевых разрядов.

- Имеющаяся техническая и программная база позволяет обнаружить опасные грозовые разряды с вероятностью 99% и точностью определения до 300 метров, - уточнили в обладминистрации.

Диспетчеры смогут быстро реагировать на полученные сигналы. Информацию они будут передавать в наземные службы. Таким образом у спасателей появится возможность оперативно устранять пожары на самых ранних стадиях.