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НовостиЗдоровье17 мая 2023 7:44

В Волгоградской области около 500 проб воды из 1118 возможных признали негодными

Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Не вся вода региона прошла проверку в лабораториях

Не вся вода региона прошла проверку в лабораториях

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области проверили качество питьевой воды. Как показали исследования социально-гигиенического мониторинга, в анализе проб были обнаружены большие несоответствия. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

За первый квартал этого года было отобрано и исследовано на санитарно-химически показатели 1118 проб, среди которых 10,7% не соответствовало нормативам. Однако этот показатель оказался ниже аналогичного периода за прошлый год.

Кроме того, специалисты взяли 1835 проб на микробиологические показатели, из которых 2,2% не соответствовало норме, но в этом случае, показатель вдвое превысил прошлогодние данные.

Все 159 отобранных проб соответствовали гигиеническим нормативам.