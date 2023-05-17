В Волгоградской области около 500 проб воды из 1118 возможных признали негодными

Не вся вода региона прошла проверку в лабораториях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области проверили качество питьевой воды. Как показали исследования социально-гигиенического мониторинга, в анализе проб были обнаружены большие несоответствия. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

За первый квартал этого года было отобрано и исследовано на санитарно-химически показатели 1118 проб, среди которых 10,7% не соответствовало нормативам. Однако этот показатель оказался ниже аналогичного периода за прошлый год.

Кроме того, специалисты взяли 1835 проб на микробиологические показатели, из которых 2,2% не соответствовало норме, но в этом случае, показатель вдвое превысил прошлогодние данные.

Все 159 отобранных проб соответствовали гигиеническим нормативам.