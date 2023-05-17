В Волгограде 75-летний пенсионер на электросткутере попал под колеса «Ниссана»

ДТП на Исторической. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 16 мая, в Волгограде в результате ДТП пострадал 75-летний пенсионера. Авария произошла в 12.30 часов в Дзержинском районе на парковке торгового центра на Исторической. Мужчина собирался выезжать на проезжую часть, как на него наехала иномарка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, за рулем «Ниссана» находился 62-летний водитель.

- При выезде на улицу Историческую в сторону Домостроителей не уступил дорогу, совершив столкновение с электро-скутером. В результате ДТП водитель скутера доставлен в медицинское учреждение, - уточнили в полиции региона.

Волгоградских автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения.