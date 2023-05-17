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НовостиОбщество17 мая 2023 6:39

Прокурор Камышина Александр Киселев покинул свой пост

Его должность занял Александр Николаев
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В прокуратуре Камышина кадровые изменения.

В прокуратуре Камышина кадровые изменения.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В городе Камышине Волгоградской области в прокуратуре произошли кадровые перестановки. Возглавлявший надзорное ведомство Александр Киселев покинул свой пост. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, он ушел на пенсию. Временно исполнять обязанности будет его заместитель Александр Николаев.

Добавим, что Александр Киселев – уроженец Херсонской области, он начал работать в правоохранительных органах более 20 лет назад. Сначала трудился в должности следователя, затем был назначен прокурором Симферопольского района по надзору за оперативно-розыскной деятельностью. Свою карьеру завершил в Волгоградской области.