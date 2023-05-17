В Волжском седьмые сутки ищут без вести пропавшую 22-летнюю девушку

Фото: "Лиза Алерт"

В городе Волжский Волгоградской области объявлены поиски 22-летней девушки. Алена Горемыкина пропала без вести 11 мая. С тех пор она не выходит на связь, родственники не знают, где она может находиться. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Рост девушки 185 сантиметров, у нее худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Она была одета в светло-серую куртку, темно-серую футболку с рисунком совы, серые джинсы, белые кроссовки.

Волонтеры просят жителей Волгоградской области помочь в поисках. Сообщить информацию о пропавшей без вести можно по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.