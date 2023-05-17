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НовостиОбщество17 мая 2023 6:19

В Волгограде из-за ремонта переезда на Баррикадной изменят движение трамваев

Работы будут проводиться 17, 18 и 20 мая
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде из-за ремонта переезда на Баррикадной отменят вечерние рейсы трамвая №3

В Волгограде из-за ремонта переезда на Баррикадной отменят вечерние рейсы трамвая №3

Фото: Эдуард Пальгунов

В Ворошиловском районе Волгограда на период ремонта переезда 17 и 18 мая изменят движение трамваев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, в эти дни отменят вечерние рейсы трамвая №3. Работы будут проводиться в ночное время на средней полосе на пересечении улиц Баррикадная и Рабоче-Крестьянская. При этом общественный транспорт будет курсировать, но по измененному расписанию.

- В субботу, 20 мая, работы на переезде будут производиться в дневное время, в связи с чем график работы рельсового транспорта будет временно изменен, - уточнили в мэрии.

Добавим, что в последний раз переезд ремонтировали около 30 лет назад. В этом году начались восстановительные работы на Рабоче-Крестьянской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».