В Михайловке вечером 16 мая провели оперативное совещание после взрыва в многоэтажке

ФОТО: телеграм-канал Александра Тюрина

Оперативное совещание провели власти города Михайловка Волгоградской области после произошедшего взрыва в пятиэтажном доме по улице Энгельса. В нем приняли участие сотрудники МЧС, правоохранительных органов и представители муниципалитета. Об этом сообщил глава города Александр Тюрин.

Мэр Михайловки сообщил, что никто из жильцов дома №9 по улице Энгельса не изъявил желание остаться в пункте временного размещения, а всю ночь возле дома будут дежурить сотрудники МВД.

- Утром ответственные специалисты начнут обследование подъезда, в котором произошёл пожар. Также на месте будут работать эксперты главного управления МЧС России, которым предстоит выяснить все детали и причины случившегося, - сообщил Александр Тюрин в своем телеграм-канале.

Напомним, что вечером 16 мая в Михайловке в доме №9 по улице Энгельса прогремел взрыв, а затем загорелась одна из квартир на втором этаже во втором подъезде. Пожарным удалось оперативно потушить пламя. К счастью, погибших нет, двоим пострадавшим оказана медицинская помощь.