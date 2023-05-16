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НовостиОбщество16 мая 2023 15:27

В Камышине открыли три мемориальные доски в память героев специальной военной операции

Мемориалы появились на стене учебного заведения, которое окончили бойцы
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
На открытии присутствовали родственники бойцов, представители администрации и студенты. ФОТО: Администрация Камышина

На открытии присутствовали родственники бойцов, представители администрации и студенты. ФОТО: Администрация Камышина

В городе Камышин Волгоградской области установили памятные доски бойцам, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. На здании индустриально-педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Маресьева появились таблички, посвященные выпускникам суза: старшему сержанту Фоменко Сергею, сержанту Алексееву Никите и рядовому Мочешникову Андрею. Об этом сообщает администрация города.

Сергей Фоменко и Никита Алексеев окончили профессиональное училище №22, которое сегодня является частью колледжа. Сергей был призван по мобилизации, Никита служил по контракту. Оба были награждены посмертно орденом Мужества. Погиб в е в 32 года, посмертно был награжден орденом Мужества.

Андрей Мочешников учился индустриально-педагогический колледж, в зону проведения специальной военной операции отправился, подписав контракт.

На торжественном открытии присутствовали родственники бойцов, представители администрации и военкомата, а также общественники и студенты колледжа. Память павших почтили минутой молчания, а к установленным мемориальным доскам возложили цветы.