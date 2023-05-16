В Волгограде 5 районов останутся без электричества 17 мая

В Волгограде в среду свет отключат в пяти районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в среду пройдут очередные плановые работу по ремонту и профилактике электрооборудования. Они не обходятся без отключений электричества. 17 мая в городе коммунальные неудобства возникнут частично в пяти районах. Волгоградцы останутся без света с утра почти до вечера. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Ворошиловском, Советском и Кировском районах.

Тракторозаводский район: с 9.00 до 17.00 - ул. Борьбы, 2, 4, ул. Шурухина, 8.

Краснооктябрьский район: с 12.00 до 17.00 - ул. Кустанайская, 61, 65, 67, 71, 73, ул. Вогульская, 67-79, ул. Титова, 45-59, 45а, 59а, 61. С 9.00 до 17.00 ул. Хользунова, 6, 8, 10, 12, 12а, 16, 18, ул. Таращанцев, 48, 50.

Ворошиловский район: с 8.00 до 17.00 - ул. Ужгородская, 78, ул. Тирольская, ул. Купавинская, ул. Рублева, ул. Тарханская, ул. Куприна, ул. Сходненская, ул. Спокойная, СНТ Спартак, СНТ Прогресс.

Советский район: с 9.00 до 17.00 - ул. Михаила Пассара, 1-11, 11а, 9а, ул. Габышева, 2-18, 3-13, 50-70, 57-71, 72а, ул. Дарвина, 1-21, 4-16, 14а, 14/1, 14/2, ул. Савицкого, 1-17, 4-18, 18а, ул. Дубинина, 1, 4, 6, ул. Черемуховая, 23г, ул. Богданова, 2-24, 25, 28, 30, пр. Университетский, 84, 86, ул. Фиолетова, 1-21, 4-22, ул. Джапаридзе, 3-23, 4-24, ул. Аренского, 1-37, ул. Корганова, 3-15, 11а, ул. Коганова, 4а, 4-18, 12а, 14а, 18а, 20а, ул. Комарова, 53, 65, 67, ул. Владимирская, 33/1, 33/2, 35, 39-47, 46-56, 57-63, ул. Научная, 26-48, 33, ул. Янки Купалы, 43-61, 44-58, 47а, 58а, ул. Волнистая, 2, 4, 6, 5, 5а, 7, 7а, 9, ул. Амурская, 3, 9, 10, пер. Коневского, 41, 42, ул. Звонкая, 9

Кировский район: с 9.00 до 17.00 - на ул. Алычевая, 39-43, ул. Анисовая, 25-45, 26-48, ул. Тутовая, 27-47, ул. Шелковичная, 24-28; с 8.00 до 12.00 - ул. Черемшанская, 5-35, ул. Лиственная, 1-11, 2-28, ул. Хвойная, 1-25, 2-12, ул. Сенная, 4-22, пер. Успенского, 32-36, 53, пер. Фиалковый, 1-9, 2-8, II-Проезд, 1-3, 2-4, пер. Люксембург Розы, 52-56.