В Волгограде мать жестоко избила 16-летнюю дочь

На женщину возбудили уголовное дело Фото: Александр ПАНОВ

В Волгограде полиция возбудила уголовное дело на 43-летнюю женщину, которая жестоко избила свою 16-летнюю дочь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городского УМВД, в правоохранительные органы обратились родственники потерпевшей.

В тот день подозреваемая была в состоянии алкогольного опьянения. Она и до этого систематически употребляла спиртное. Она пришла домой и беспричинно набросилась на подростка.

- Нерадивая мать была задержана сотрудниками полиции и созналась в содеянном. В отношении подозреваемой дознаватели возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ, - уточнили в полиции города-героя.

Женщине грозит 3 года тюрьмы, также ее могут лишить родительских прав. А подростка забрала бабушка, которая воспитывает 7-летнюю внучку.