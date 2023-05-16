64-летний уроженец Азербайджана заключил фиктивный брак с жительницей Волгоградской области

Пара заключила союз ради собственной выгоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Палласовский районный суд признал недействительным брак между 35-летней жительницей Волгоградской области и гражданином Азербайджана. Пара заключила союз не для создания полноценной семьи, а для того, чтобы новоиспеченный муж мог получить российское гражданство. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

После вступления решения суда в законную силу прокуратурой района будет взято на контроль аннулирование соответствующей записи акта.

Молодая жена тоже получила свою выгоду - за регистрацию брака «муж» ей выплатил 10 тысяч рублей. Помимо всего прочего, прокуратура Палласовского района Волгоградской области через суд потребовало взыскать с 35-летней россиянки полученную сумму, иск находится на рассмотрении.