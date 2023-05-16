В Волгограде откроют бюст народного артиста СССР Василия Ланового

Василий Лановой часто приезжал в Волгоград Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде увековечат память народного артиста СССР, Героя Труда РФ Василия Ланового. В городе откроют бюст актера театра и кино. Торжественная церемония состоится 17 мая на проспекте Жукова. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

- Организаторы мероприятия: АНО «Культурно-патриотический центр «Армия и культура» совместно с Всероссийским патриотическим проектом «Аллея Российской Славы», - отметили в мэрии.

Выполнил бюст Василия Ланового скульптор Салават Щербаков. Он является автором многих памятников в Москве, в том числе Петру Столыпину у Дома правительства РФ, Патриарху Гермогену и Александру I рядом с Кремлем.

Василий Лановой многократно приезжал в Волгоград. 70-летие Победы в Сталинградской битве он встретил в городе-герое. Легендарный актер проводил встречи с волгоградцами, посещал госпиталь ветеранов войн, открыл в городе штаб «Бессмертного полка».

Василия Ланового не стало 28 января 2021 года.