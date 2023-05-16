«Ситиматик-Волгоград» стал партнером акции «Собери макулатуру - сохрани дерево»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Сегодня в МОУ «Средняя школа №113 Красноармейского района Волгограда» стартовала экологическая акция по сбору макулатуры среди учащихся и педагогического состава образовательного учреждения.

Инициаторами сбора стали 3 специализированных класса экологической направленности: 1«Б», 2«Б» и 6«А». Ребята посчитали, что конец учебного года – лучшее время, чтобы с пользой утилизировать свои рабочие тетради, контурные карты, дневники и всё то, что больше не понадобится в будущем году. Педагоги поддержали такую инициативу и обратились в адрес регионального оператора с просьбой оказать содействие в предоставлении накопителей для макулатуры и обучающих памяток. Сотрудники «Ситиматик-Волгоград» приехали в образовательную организацию, привезли все необходимое и провели инструктаж по сбору вторсырья. Символический старт акции дан, организовывать взаимодействие по проекту будет методист, учитель математики, информатики и информационно-коммуникационных технологий Елена Жановна Чуракова, подведение итогов состоится 25 мая.

Всего в школе обучается 512 детей, и если все активно примут участие, то результат будет достойным. Вся собранная макулатура – бумага, газеты, книги, картон будет вывезена в экопункт «Вторматик» за денежное вознаграждение.

Напомним, что наш экопункт принимает и другие полезные фракции: ПЭТ-бутылки (прозрачные, коричневые, голубые, из-под растительного масла и молочной продукции), ПНД (канистры, флаконы), ПВД (пленка микс и прозрачная), текстиль (вторсырье: высший, первый, второй сорт).

Чтобы получить денежное вознаграждение, отходы необходимо правильно подготовить, рекомендации доступны на сайте: https://vtormatik.ru/ (вкладка: Волгоградская область), раздел "Как подготовить?". Перед посещением экопункта рекомендуем ознакомиться с ассортиментом принимаемого вторсырья и ценами.

Дополнительную информацию можно уточнить по контактному номеру телефона экопункта: +7-937-725-1034.

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Павильон экопункта «Вторматик» находится в Ворошиловском районе г. Волгограда по улице Елецкая, д.21 (парковка торгового центра «Парус»). График работы: ежедневно с 08:00 до 20:00, обед: с 13:00 до 14:00.

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