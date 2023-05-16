В Волгограде под видом консерв из трески продавали минтай

Производство рыбных консерв. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россельхознадзор Волгоградской области обнаружил рыбные консервы из минтая, которые продавались покупателям под видом трески. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, нарушение законодательства допустило ООО «Поставка». Это удалось установить входе мониторинга системы «Меркурий».

- На площадке была выработана рыбная продукция с подменой зоологического наименования рыбы (используемой в качестве сырья), а именно в качестве сырья для изготовления рыбной продукции «начинка трески» использовались «филе трески» и «филе минтая», - уточнили в ведомстве.

Предприятию выдали предостережение и потребовали устранить выявленные нарушения.