Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в работе Совета при МИД РФ

ФОТО: Администрация Волгоградской области

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров стал участником заседания Совета глав субъектов РФ, которое провел Сергей Лавров. Основной темой мероприятия стало развитие связей между Россией и странами Центральной Азии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

- В 2022 году более 20 волгоградских предприятий заключили 60 контрактов с компаниями стран Центральной Азии, а внешнеторговый оборот региона увеличился на 25%, - рассказали в пресс-службе аппарата губернатора.

Губернатор представил предложения от нашего региона, имеющего обширную границу с Казахстаном и развитые торгово-экономические и гуманитарные связи со странами Центральной Азии.