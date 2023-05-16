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НовостиОбщество16 мая 2023 12:42

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в работе Совета при МИД РФ

Глава региона представил проекты и бизнес-перспективы со странами Центральной Азии
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
ФОТО: Администрация Волгоградской области

ФОТО: Администрация Волгоградской области

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров стал участником заседания Совета глав субъектов РФ, которое провел Сергей Лавров. Основной темой мероприятия стало развитие связей между Россией и странами Центральной Азии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

- В 2022 году более 20 волгоградских предприятий заключили 60 контрактов с компаниями стран Центральной Азии, а внешнеторговый оборот региона увеличился на 25%, - рассказали в пресс-службе аппарата губернатора.

Губернатор представил предложения от нашего региона, имеющего обширную границу с Казахстаном и развитые торгово-экономические и гуманитарные связи со странами Центральной Азии.